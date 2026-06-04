鹿児島市の天文館で女性をひき逃げし死亡させた罪に問われている元鹿児島市議会議員の男の裁判が4日から始まりました。弁護側は「証拠を精査中」として認否を保留しました。 過失運転致死とひき逃げの罪に問われているのは、元鹿児島市議会議員で会社員の谷川修一被告（63）です。 起訴状などによりますと谷川被告は去年7月、鹿児島市千日町で乗用車を運転中に、車道を歩いて横断してきた福元つるよさん（75）をはねたにもかか