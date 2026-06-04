桜島で原付バイクや山林に放火した罪に問われている男の裁判で、鹿児島地方裁判所は4日、拘禁3年・執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。 判決を受けたのは鹿児島市の無職・幸玲良被告（20）です。 判決によりますと、幸被告は今年1月、住所不定の10代の少女や男子高校生の2人と共謀し、鹿児島市の桜島で他人の原付バイクや山林に火をつけ、焼いたものです。 4日の判決で鹿児島地裁の小泉満理子裁判長は「2人と行動を共に