俳優の福士蒼汰さん（33）が、2026年6月2日にインスタグラムを更新。出演する映画「TOKYO BURST 犯罪都市」が5月29日に公開されたことを受け、告知の投稿を行った。「マ・ドンソクさんリスペクトで体をデカく」福士さんは同作品で、国際手配中の犯罪集団のボス、村田蓮司を演じている。6月2日のインスタグラムでは、撮影中の一コマや、オフショットを公開。爽やかな印象が強い福士さんだが、鍛え上げた太い腕に、ひげを生やした姿