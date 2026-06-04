価格高騰していたコメですが、いまの価格はどうなのでしょうか。 【写真を見る】コメ価格は下落もガソリン価格は高騰“レギュラー170円” ガソリン補助金いつまで？ 約3兆円の補正予算案可決・成立の見通し 2026年1週目（2025年12月29日～2026年1月4日）は過去最高の4416円でしたが、徐々に価格が下がり、最新（5月18日～24日）では、5キロで3692円と3700円を切りました。コメ余りの現状を考えると、今後も