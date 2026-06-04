実在する女子児童の写真を生成AIで加工したわいせつ画像を所持した罪などに問われている元小学校教諭の裁判で、名古屋地裁は懲役3年6か月の実刑判決を言い渡しました。 【写真を見る】AIで加工された実在する女子児童の写真を所持… 盗撮教員グループの元教諭･水藤翔太被告(35) の裁判で初の判断「性的ディープフェイクは児童ポルノ」名古屋地裁 きょう午後3時前、裁判所の前には1人の男の裁判傍聴券を求めて、長い