愛知県で初めて選挙で電子投票を導入へ。みよし市が検討を進めるワケは？ 【写真を見る】選挙で電子投票広がる？愛知･みよし市で導入へ ｢一定のコストは受け入れていくもの｣ 来年4月の市議選での導入目指す 愛知では初 無効票の防止などが期待される「電子投票」。しかし、過去にはトラブルが起きて裁判で選挙が無効になったことも…。業者の撤退も重なり一時は下火になっていましたが… 愛知県みよし市が、導入に向けて動き始