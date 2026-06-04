ドル売り優勢、中東有事リスクの後退期待で、ドル円は１５９円台後半に膠着も＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、ドル売りが優勢。東京朝方の「米国主導でイスラエルとレバノンが停戦で合意」との報道が原油安とともに有事のドル買い圧力を後退させている。ユーロドルは1.16台前半、ポンドドルは1.34ドル台前半で本日の高値を伸ばしている。一方で、ドル円は159.90付近に膠着している。東京午後には「日銀が今月1%への