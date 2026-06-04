本日のNYオプション期限・主要行使価格と規模 6/4（木） EUR/USD 1.1500（31億ユーロ） 1.1510（5.86億ユーロ） 1.1520（8.13億ユーロ） 1.1570（28億ユーロ） 1.1600（30億ユーロ） 1.1620（8.10億ユーロ） 1.1630（7.90億ユーロ） 1.1640（21億ユーロ） 1.1650（13億ユーロ） 1.1700（23億ユーロ） 1.1705（6.58億ユーロ） 1.1710（30億ユ