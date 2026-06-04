女優・今田美桜(29)が4日、自身のインスタグラムを更新。たくさんのオフショットを掲載して、ファンを喜ばせた。今田は「いろいろです」とつづり、10枚の近影を投稿。黒いベアトップの衣装に身を包んだ姿や、富士山、レストランで食事を楽しむ様子などを公開した。ファンからは「いろんな美桜ちゃんが見れて嬉しいよ」「笑顔がたまらなく可愛い」「わーーーーーんだいすき美桜ちゃんが笑ってるだけで幸せ」などのコメントが