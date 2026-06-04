将棋の八大タイトルのひとつ、「棋聖戦」の五番勝負がきょうから始まりました。富山市出身の服部慎一郎七段が、7連覇を狙う藤井聡太六冠に挑みました。「棋聖戦」五番勝負の第1局は、きょう午前9時から千葉県木更津市で行われています。富山市出身の服部慎一郎七段は、先月、羽生善治九段を破って、藤井六冠への挑戦権を獲得しました。服部七段は茶色の和装にさわやかな緑色の羽織で藤井六冠と対峙しました。振り駒の結果、藤井六