中東情勢によるエネルギー価格高騰などへの対応を含む今年度補正予算案が、先ほど衆議院本会議で与党に加え、国民民主党などの賛成多数で可決されました。今年度の補正予算案は総額3兆1135億円で、ガソリン価格の補助などを念頭に新たに創設された「中東情勢等対応予備費」や、7月から9月の電気・ガス代支援のための費用などが盛り込まれています。財源は全額、特例公債を発行してまかないます。今回の補正予算審議は衆参で1日ずつ