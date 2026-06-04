◇交流戦日本ハム―広島（2026年6月4日マツダスタジアム）日本ハムの7回攻撃中、1死となった場面で雨のために、午後8時27分から中断となった。滑るマウンドに広島・森が足を取られるような悪条件。試合は2回に広島がファビアンの3号ソロで先制したが、日本ハムは6回にレイエスの10号ソロで追いついた。小雨の中で始まった試合は中盤から視界を遮るような強い雨になっていた。試合は18分間の中断ののち再開された。