◇プロ野球セ・パ交流戦 広島-日本ハム（4日、マツダスタジアム）日本ハムのレイエス選手が6回に試合を振り出しに戻す同点の10号ホームランを放ちました。日本ハムはこの日、相手先発森翔平投手を前にチャンスを作るも一本が出ず。5回まで無得点に終わります。それでも1点を追う6回、レイエスが2球目を跳ね返し、ライトスタンドのポール際ギリギリにホームラン。試合を振り出しに戻しました。これでレイエス選手は、来日から3年連