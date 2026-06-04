名古屋競馬の3歳限定重賞「愛知県知事杯第56回東海優駿」（SP1、ダート2100メートル、12頭立て）は4日の11Rで行われ、単勝1.1倍の断然人気に支持されたアストラビアンコ（牡＝角田輝、父バゴ）が1周目3コーナーで先頭に立つと、直線でリードを広げて2着の2番人気アルティメイタムに2秒1の大差をつける圧勝で1着。昨年12月10日のゴールドウィング賞、1月15日の新春ペガサスカップ、2月26日のスプリングカップ（いずれも名古屋）に