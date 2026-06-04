◇プロ野球 セ・パ交流戦 巨人2ー1オリックス(4日、東京ドーム)2連勝中の巨人は、同点でむかえた8回に泉口友汰選手のタイムリー2塁打で1点を勝ち越すと、9回は守護神マルティネス投手がおさえ勝利。オリックス相手に3連勝を飾りました。巨人の先発・田中将大投手は初回は苦しい立ち上がりとなり、1アウト2塁の場面で太田椋選手にセンターへのタイムリーヒットを浴び、先制を許します。それでもその後は立ち直り、2回にキャベッジ選