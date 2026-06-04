6月4日（木）に放送された『徹子の部屋』には、昨年還暦を迎えた松本伊代が出演した。【映像】還暦を迎えた松本伊代、「もうおばさんだから」に夫・ヒロミが愛あるダメ出し「例えば松田聖子さんが…」今年10月にデビュー45周年を迎える今でも、コンサートに出演するなど歌手として精力的に活動している松本。しかし、あるコンサート中に発した一言をめぐり、夫のヒロミから厳しく注意されたことがあるという。「30周年か35周年くら