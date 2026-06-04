プーマ ジャパン株式会社は、6月1日に「PUMA Presents『SHOWTIME』3DAYS・HOOPS新作発表会」を開催した。 発表会では、プーマ独自の「NITRO（ニトロ）」テクノロジーを搭載した新作バスケットボールシューズ「ALL PRO NITRO 2 ELITE」など3モデルがお披露目された。ゲストとして契約プロの原修太（千葉ジェッツ）と佐々木隆成（三遠ネオフェニックス）が登壇し、MCを務めた副島淳氏の進行の