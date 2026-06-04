国際サッカー連盟(FIFA)は3日、北中米ワールドカップで「個人の功績を称えるパッチ」を各選手のユニフォームに施すことを発表した。FIFAによると今大会の新たな試みとして、W杯初出場となる選手にはデビューパッチが、歴代のゴールデンブーツ(大会得点王)やゴールデンボール(大会MVP)、ゴールデングローブ(大会最優秀GK)受賞選手にはゴールドの栄誉パッチが、5回目以上の出場となる選手にはレガシーパッチが与えられるという。