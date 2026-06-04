徳島ヴォルティスは4日、新羅高(韓国)GKカン・ヨンガン(18)の来季加入内定を発表した。カン・ヨンガンは2008年1月8日生まれで身長197cmの長身GK。クラブを通じて「まだ高校生の自分にプロという大きなチャンスをくださったクラブ関係者の皆様に心から感謝いたします。思い描いていたよりも早くプロの舞台に立てて本当に嬉しく思います」と喜びを伝え、続けて以下のようにコメントしている。「しかし、ここで満足せず、『若い選