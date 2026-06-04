フィギュアスケート選手で現在はアイスダンスに挑戦する紀平梨花（23）が5月31日、Instagramを更新。カナダ・モントリオールでのプライベートショットを公開し、リンク上とは雰囲気を変えた夏の装いにファンの注目が集まっている。 【画像】元ロコ・ソラーレ選手、夫と“競艇デート”な私生活を公開洗練された私服姿に「モデル顔負け」「カッコ可愛い」 投稿された写真は、肩やデコルテ部