フィギュアスケートのペアで「りくりゅう」として親しまれるプロフィギュアスケーターの三浦璃来（24）は6月1日に自身のInstagramを更新し、木原龍一（33）との2ショットを公開した。投稿では、家庭画報とブルガリの撮影時のオフショットであることを明かし、休憩中の一コマを紹介。「家庭画報」7月号が6月1日に発売されたことも伝えている。 【画像】りくりゅう、初CM撮影のオフショットに「キュンキュン」