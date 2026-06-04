本日の日経平均株価は、米ブロードコム の急落を受け、AI・半導体関連株の一角が売られ、前日比931円安の6万7470円と反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は28社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、キオクシア関連で産業用ガスの拡大期待の資金流入が加速した関東