クマの出没が相次ぐなか、国の地方機関と東北6県・新潟による会議が仙台市で開かれました。 会議は環境省が主導して開いたもので、国の地方機関のほか東北6県と新潟の担当者も出席しました。国と自治体が連携を深めるとともに、広域での保護管理について協議を進めます。 3日の初会合では、各県が取り組むクマ対策が紹介されたほか、環境省が6月下旬から東北地方のクマの個体数の調査を始めることを報告しました。