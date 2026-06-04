昨年度、愛知県内の児童相談所が対応した児童虐待の相談件数は、1万1000件を超え、これまでで最も多くなりました。 【写真を見る】児童虐待の相談件数 1万1000件超で過去最多に 家庭内暴力を見せるなどの“心理的虐待”が6割超える 問題が起きた場合は 虐待対応ダイヤル｢189｣へ 愛知 愛知県内には名古屋の3か所をはじめ、合わせて13の児童相談所や児童相談センターがあります。2025年度の相談対応件数は、名古屋市内が3652