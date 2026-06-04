6月第1週は、KKTなど日本テレビ系列で、「地球のためにいいことを考える」SDGsな1週間、『グッド・フォー・ザ・プラネット・ウィーク』です。テーマは、「明日にちょっといいチョイス」。高校生のアイデアから生まれたメンマが、「地域の課題解決」につながっています。 熊本が全国6位の竹林面積。ある問題が起きています。■ある問題のために…高校生と企業、それに行政がタッグを組み、いま、熊本県菊池