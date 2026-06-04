香取慎吾が4日、映画『Michael／マイケル』のジャパンプレミアに出席。本作の宣伝のために来日したジャファー・ジャクソン（マイケル・ジャクソン役）、ジュリアーノ・ヴァルディ（幼少期のマイケル役）、グレアム・キング（プロデューサー）に、幼少期から抱き続けてきた“マイケル愛”と感謝を伝えた。【写真】香取慎吾にちゃんみなも！『Michael／マイケル』ジャパンプレミアの豪華ゲストをイッキ見4月24日より北米と世界82