◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日―ソフトバンク（４日・バンテリンドーム）中日の金丸夢斗投手が７回６安打２失点（自責０）の粘投を見せたが、５勝目を逃した。初回、栗原に２ランを浴びて先制点を献上した。３、４回は３者凡退に抑え、リズムを取り戻した。５回２死一、三塁、７回無死二塁も無失点で切り抜けた。７回の打席で代打・鵜飼が送られ、９８球で降板となった。