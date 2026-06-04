◆第９７回都市対抗野球大会北海道地区２次予選ＪＲ北海道硬式野球クラブ４―２日本製鉄室蘭シャークス（４日・プレド）ＪＲ北海道硬式野球クラブが４―２で日本製鉄室蘭シャークスに勝利し、２年連続１８度目の都市対抗野球大会（８月２６日開幕、東京ドーム）出場を決めた。本大会では２０１６年以来１０年ぶりの勝利を目指す。２点リードの９回２死。主将の大槻龍城左翼手（２５）がウィニングボールをつかむと、ＪＲ北海