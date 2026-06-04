女性７人組アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」の仲川瑠夏が４日までにインスタグラムを更新。私服姿と衣装でコミカルな表情を見せる動画に注目が集まっている。仲川は「Mステのティッシュ」と記し、テレビ朝日系「ミュージックステーション」（金曜・後９時）の出演者がもらえるボックスティッシュを使った動画を公開。「魔法使いるなぴ」とハッシュタグをつけ、さまざまな表情やポーズで手の中にティッシュが現