◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島―日本ハム（４日・マツダスタジアム）広島の森翔平投手が６回７安打１失点でマウンドを降りた。立ち上がりから粘りの投球だった。３回１死一、二塁で二塁けん制に成功。その後２死満塁を招いたが、郡司を右直に抑えた。しかし、１点リードの６回１死からレイエスにソロを被弾。６回の打席で代打を送られた。最少失点でまとめたが、今季初勝利を逃した。