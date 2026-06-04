◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神―西武（４日・甲子園）阪神・工藤泰成投手が、公式戦の自己最速を１キロ更新する１６１キロをマークした。３点ビハインドの８回からマウンドへ。先頭の桑原を右飛に抑えると、続くネビンに対する３球目だった。１６１キロに甲子園はどよめき、その後は変化球で三ゴロ。小島も遊ゴロに仕留め、仕事を果たした。