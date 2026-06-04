【モデルプレス＝2026/06/04】女優の木村文乃が6月4日、都内で開催された「連続ドラマWコンサルタント―死を執筆する男―」完成報告会に、主演の伊藤健太郎、共演のGACKT、中田秀夫監督とともに出席。第2子出産後初の公の場となった。【写真】38歳女優、第2子出産後初の公の場 変わらぬ美スタイル披露◆木村文乃、第2子出産後初の公の場5月24日、自身のInstagramを通じ、第2子の誕生を報告した木村。この日はシックな黒のワンピ