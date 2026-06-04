ねぐせ。が本日6月4日、ウェディングソング「一生僕ら恋をしよう」のスペシャルミュージックビデオをオフィシャルYouTubeチャンネルに公開した。“永遠の愛”をテーマとした「一生僕ら恋をしよう」のスペシャルミュージックビデオには、あべこうじと高橋愛夫妻が出演。夫婦揃ってのミュージックビデオ出演は今回が初となり、仲睦まじい夫婦の姿と、楽曲に込められたテーマが強くリンクした仕上がりだ。その映像は、ジューンブライ