マイケル・ジャクソンの甥（おい）っ子、ジャファー・ジャクソンが４日、都内で映画「Ｍｉｃｈａｅｌ／マイケル」（１２日公開、アントワーン・フークア監督）のレッドカーペットパーティーに登場した。同作でマイケルを演じたジャファーは初来日。「こんにちは！」と日本語であいさつ。「マイケルは日本と日本のファンを愛していました。皆様にお礼を申し上げたいのと、特別な作品なので、早く皆さんにご覧いただきたい」とア