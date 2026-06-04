◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―オリックス（４日・東京ドーム）巨人の中川皓太投手が８回に２番手で登板して３つの三振を奪い無失点に抑えた。１―１の同点で迎えた８回にマウンドへ。この回の先頭・西川を３球で見逃し三振。続く３番・宗は１４７キロで空振り三振。４番・太田には四球を与えたが、５番・紅林を１４６キロ直球で空振り三振。打者４人から３つの三振を奪い、無失点に抑えた。その裏の攻撃で泉口の