４歳児の母でお笑いタレント・だいたひかる(51)が４日、ブログを更新し、もう一度、子育てをやり直したいとの願望を投稿した。 【写真】ぷにぷに感が愛らしいがん、不妊治療を乗り越えて誕生した宝物 だいたはブログのタイトルを「人生をやり直せるなら…」とし、「もう一度、人生をやり直せるなら…まだ子育て中なのに、赤ちゃんの頃から…もう一度、子育てがしたい息子の赤ちゃんの頃の、ぷにぷに感とかハイハイとか