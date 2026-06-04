三重県伊賀市の市長が会見を開き、週刊誌の不倫報道を否定しました。 【写真を見る】週刊誌の“不倫報道”否定 ｢不貞事実は一切ない｣ 公開されたSNSのメッセージ履歴は定期的に削除し確認できず 三重･伊賀市の稲森稔尚市長（42） （伊賀市稲森稔尚市長）「報道にあるような不貞事実は一切ない」 三重県伊賀市の稲森稔尚市長（42）は、週刊誌が市長が津市の女性市議と不倫関係にあると報じたことについてきょう会見を開き