フジテレビの上垣皓太朗アナウンサーが4日、自身がMCを務める音楽番組『STAR』（毎週木曜後7：00）に出演。ゲストの7人組グループ・なにわ男子のメンバーである大西流星との共通点を語った。【写真】まさかの共通点！あざとかわいい表情の大西流星番組終盤、上垣アナは「実は私、なにわ男子の大西さんと大変縁があることが分かりまして」と切り出すと、出身地が兵庫県西宮市、生まれた年が2001年と、多くの共通点があるこ