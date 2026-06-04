五輪卓球メダリストの平野早矢香が、4日放送のTBS系『ニンゲン観察バラエティ モニタリング』3時間スペシャル（後7：00）に出演し、“50代おばさん姿”を披露した。【写真・動画】水谷隼・平野早矢香、おじさんおばさん姿で圧巻の卓球プレー水谷隼と平野がペアを組み、おじさんおばさんに変装して、バレないように街のダブルス大会に出場。初戦では、村上佳菜子・高木菜那（※高＝はしごだか）ペアを相手に勝利。その後のトー