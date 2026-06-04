「阪神−西武」（４日、甲子園球場）阪神の工藤泰成投手が自己最速タイの１６１キロを計測した。八回からマウンドに立ち、１死からネビンへの３球目だった。外角直球の球速がスコアボードに表示されると、甲子園のスタンドが大きくどよめいた。後続を断って１回無失点で切り抜けた。工藤は３日・西武戦でも１６０キロを計測していた。