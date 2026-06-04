武部聡志氏（69）が総合プロデュースを手がけたシティポップの公演「City Pop Live−encore−」が4日、東京・渋谷のLINE CUBE SHIBUYAで行われた。昨年11月以来、2度目の開催。昭和の華やかな音楽シーンを彩ったシティポップを現役シンガーが歌唱。中川晃教、荒井麻珠、福田未来は連続出演で島太星は初参加。水樹奈々が特別ゲストとして加わった。「自分は70年代から音楽をやっている。だからシティポップは血となり肉となっている