◇交流戦阪神―西武（2026年6月4日甲子園）阪神・工藤泰成投手が、4日の西武戦で公式戦では自己最速となる161キロを計測した。8回に4番手で登板すると、1死でネビンを迎えた場面、3球目に161キロをマークした。球速が表示されると、観客は大きくどよめきをあげた。工藤は、昨年のフレッシュオールスターで自己最速となる161キロを計測。公式戦ではこの日が自己最速となった。