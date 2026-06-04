佐賀県警の科学捜査研究所（科捜研）元職員がＤＮＡ型鑑定で不正を繰り返した問題で、警察庁は４日、県警への特別監察の結果を公表した。県警の当初の調査結果から、新たに１１０件の鑑定を不適切と認定し、不正は計２３９件になった。元職員が担当した６４３件の鑑定の約４割に上り、警察庁は４日、県警の福田英之本部長を業務指導処分とし、全国の警察に再発防止策を通達した。警察庁は元職員が２０１３年５月以降に一人で担