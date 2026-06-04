4日の衆議院予算委員会で、中道改革連合の小川代表が、ナフサ不足の問題を取り上げた。【映像】 小川代表のツッコミに後ろが笑った瞬間（実際の様子）「日本全体として必要な量は足りているが、流通で目詰まりがある」とする政府に対し、小川代表は地元香川の声を紹介。「シンナーは年初から5倍の金額になっている。ビニールが購入制限がかかって手に入らない。断熱材はこの半年で3倍になった。これは直感だが、大手が買い占め