中川晃教（43）が4日、東京・渋谷のLINE CUBE SHIBUYAで開催された、シティポップを特集した公演「City Pop Live−encore−」に出演した。武部聡志氏の総合プロデュースで、昨年11月以来、2度目の開催に連続出演した。大滝詠一さんの「君は天然色」、徳永英明の「レイニー・ブルー」、松田聖子の「瑠璃色の地球」をソロで華やかに歌唱し、稲垣潤一の「ドラマチック・レイン」は水樹奈々とデュエットした。シティポップに魅力につい