戦後を代表するスーパースターの一人、小林旭（８７）が４日、東京・浅草公会堂でコンサート「永久不滅のマイトガイ」の東京公演を行い、約１０００人のファンを前に公演名通り永久不滅の健在ぶりを見せつけた。「昔の名前で出ています」、「北帰行」、「さすらい」、「ギターを持った渡り鳥」、「熱き心に」といった大ヒット曲など１９曲を約１時間５０分にわたり歌い上げたアキラだが、歌は苦手だという。「今でもそうです