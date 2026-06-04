島太星（28）が4日、東京・渋谷のLINE CUBE SHIBUYAで開催された、シティポップを特集した公演「City Pop Live−encore−」に出演した。武部聡志氏の総合プロデュースで、昨年11月以来、2度目の開催に初参加した。山下達郎の「RIDE ON TIME」、久保田利伸の「Missing」をソロ歌唱し、寺尾聰の「ルビーの指環」を中川晃教（43）とデュエットするなど多くの楽曲を歌唱した。開演前に島は「カバー曲をたくさんのアーティストの前で