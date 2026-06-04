犬が「友達だと思っている人」にみせる5つの行動 1.お腹を見せてゴロンとする 犬にとってお腹は、骨に守られていない非常にデリケートな急所です。そのお腹を自分から見せる「へそ天」のポーズは、相手に対して「私はあなたを完全に信頼しています。攻撃するつもりはありません」という究極の安心感を示しているのです。 これは服従の意味もありますが、友達だと思っている相手には「なでてほしいな」「一