柴犬が絶望した瞬間の姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で13万9000回再生を突破し、「絶望感すごいw」「人生1周目すぎて可愛い」「めっちゃ愛おしい」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『布を引っ張れば、玄関のおもちゃが取れる』と勘違いしている犬→失敗してしまい…明らかに『絶望する瞬間』】 おもちゃが玄関に落下 TikTokアカウント「shiba_genta」では、柴犬『