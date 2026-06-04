犬がワガママになる絶対NG行為 要求を何でも通す 愛犬のおねだりする姿は可愛くて、ついつい要求に応えてあげたくなってしまう気持ちはわかります。ですが要求をいつでも通していると犬は「自分の要求はいつでも通るもの」と学習してしまい、自分ファーストのワガママな性格に育ってしまいます。 こうなると要求が通らなかった場合にしつこく吠えたり、モノを壊したりするなど行動がエスカレートしてしま